(Görüntülü) Bacağı kesilen minik Özge, 'adalet' istedi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, hatalı kateter takıldığı iddiasıyla sol bacağını kaybeden Özge Yıldırım\'a (5) 150 liraya yaptığı düzenekle evde yürümeyi öğreten Ali İhsan Yıldırım, kızının özel hastanenin ihmali nedeniyle bacağının kesildiğine ilişkin şikayetine savcılığın takipsizlik kararı vermesine tepki gösterdi. Yıldırım ve kızı, Attalos Heykeli önünde \'Minik Özge\'yi kesenlere takipsizlik\', \'Adalet istiyorum\', \'Diri diri kestiler\' yazılı dövizler taşıdı. Alüminyum doğrama ustası Ali İhsan ve eşi İlknur Yıldırım\'ın Özge adını verdikleri kızları, 1 Ocak 2014 tarihinde Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi\'nde dünyaya 6,5 aylık olarak geldi. Prematüre Özge, yeterli kuvöz olmadığı için özel hastaneye sevk edildi. Burada damar yolu henüz iyi olmadığı için iğne yapmak amacıyla bebeğin sol dizinin altına kateter takılmasının ardından bacağında morarma ve kangren meydana geldi. Minik Özge\'nin sol bacağı, henüz 13 günlükken dizinin üstünden kesildi. Aile, özel hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek, hukuk mücadelesi başlattı. Hukuki mücadeleyi sürdürürken, Özge\'nin yürüme engelini ortadan kaldırmak isteyen Ali İhsan Yıldırım, evde 150 liraya düzenek yaparak, kızına yürümeyi öğretmeye çalıştı. Yapılan yardımlar ve verilen destekle minik Özge\'ye protez bacak takıldı. ÖZGE, \'ADALET İSTİYORUM\' YAZILI DÖVİZ TAŞIDI Attalos Heykeli önünde bugün kızını da yanına alarak, basın açıklaması yapan Ali İhsan Yıldırım, şikayeti sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca kovuşturmaya yer olmadığına dair karar alındığını belirtti. Karara tepki gösteren Yıldırım ve kızı; \'Minik Özge\'yi kesenlere takipsizlik\', \'Adalet istiyorum\', \'Diri diri kestiler\' yazılı dövizleri taşıdı. Anayasa Mahkemesi\'ne (AYM) başvurarak, karara itiraz etmeyi düşündüğünü dile getiren Yıldırım, şunları söyledi: \"Kızımı hastaneye iki ayağıyla verdik, tek ayağıyla geri aldık. Elimizde belge olduğu halde yargı yanımızda yer almadı. Biz sadece adalet istiyoruz. Kızımın ayağı kesildi. Bunu yapanlar hala hastanede dolaşıyor. Bize iftira atıyorlar. Tahlil sonuçları var. Çocuğumun ayağını kesmekle kalmıyor, iftira atıyorlar. Adli Tıp Kurumu\'nun 9 doktoru bu çocuğu görmeden rapor yazdı. Başsavcılık takipsizlik kararı verdi. Bu karardan dolayı çok üzgünüz. Kızım doğduğunda sağlıklıydı ama ayağı kesildi.\"