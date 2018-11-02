(Görüntülü) Azra bebek toplanan yardımlarla hayata tutundu

Alparslan ÇINAR- Antalya-DHA) ANTALYA\'da oturan Mehmet- Derya Cunduz çiftinin Tay-Sachs (enzim eksikliği) hastası minik kızları Azra için toplanan yardımlar ailesine teslim edildi. Minik Azra artık daha rahat nefes alacak. Enzim eksikliğinden ortaya çıkan \'Tay-Sachs\' hastası Azra Cunduz\'un sürekli arızalanan ve eskiyen solunum cihazının yenilenmesi için Antalya Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası sonuç getirdi. Haberin basında yer almasının ardından vatandaşlar kenetlendi ve Arzu\'nun ihtiyaçlarını karşılayacak miktar toplandı. Yaklaşık 1.5 ay önce ailesi Azra\'nın yenilenmesi gereken solunum cihazını ve hayati önem taşıyan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Antalya Valiliği\'nden yardım toplayabilmek için destek istedi. Antalya Valiliği tarafından banka hesabı açılarak yardım çağrısında bulunuldu. Başlatılan kampanyada yardımseverlerin gösterdiği yoğun destekle 24 saat içerisinde Azra\'nın tüm ihtiyaçları karşılayacak miktar toplandı ve açılan hesap donduruldu. MEDİKAL MALZEMELERİ TESLİM ETTİK İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, bugün aileye yardım kampanyasıyla alınan tıbbi malzemeleri teslim etti. Aileyi ziyaretinde yardım kampanyası ve Azra\'nın ihtiyaçları konusunda açıklamada bulunan Hülür, ?Mehmet bey, Derya hanım ve Azra bebeğimizi ziyaret ederek 22 bin 740 lira kadar tutan medikal malzemelerin teslimini yapmış bulunuyoruz. Ayrıca bu yardımın dışında sosyal ihtiyaçlarını karşılamaları açısından bir miktar daha valiliğimiz kanalıyla aileye yardım ulaştıracağız dedi. DEVLETİMİZ HER TÜRLÜ DESTEĞİYLE YANINIZDA Azra bebeğin ihtiyaçlarını temin ettikleri medikal firmasının da yaptığı indirimlerle birlikte hem aileye hemşire desteği hem de biyomedikal desteği verildiğine değinen Hülür, ?Sağlık Bakanlığı\'nın faaliyet merkeziyle ilgili aileye bilgi verdik. Zaten Azra bebeğe evde sağlık hizmeti de veriyoruz. Şu anda hemşiremiz eğitim araştırma hastanesinden gelerek bebeğimizin kanını alıyor. Düzenli olarak kan alınması evde yapılıyor. Azra bebek için laboratuvar hizmeti ayağına kadar getirilmiş oldu. Rabbim şifalar versin. Devletimiz her türlü desteğiyle Azra bebek ile anne ve babasının yanında. Sosyal güvenliğimizle, Sağlık Bakanlığımızla ve valiliğimizle elimizden geleni yapıyoruz. Acil şifalar diliyoruz diye konuştu. ANNE VE BABASI ÇOK MUTLU OLDU Azra bebeğin annesi Derya Cunduz ise ?Azra için başlatmış olduğumuz valilik kampanyasında ihtiyacı olan medikal malzemelerimiz şükürler olsun ki bugün geldi. Destek olan herkese, tüm Türk halkına, valiliğimize, Sağlık Bakanlığımıza çok çok teşekkür ediyorum. Şu an tüm cihazları tamamlanmış durumda. İnşallah bundan sonra daha rahat nefes alacak dedi.