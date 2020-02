(Görüntülü) Azimleriyle her güçlüğü aşıp şampiyon oldular

Davut CAN - Mücahit BEKTAŞ İZMİR, (DHA) İZMİR\'deki Tahir Merzeci Ortaokulu\'nun Yıldız Kız Futbol Takımı, tüm güçlükleri ve zorlukları aşarak Türkiye şampiyonu oldu. Takımı çalıştıran okulun beden eğitimi öğretmenlerinden Cihan Zafer (40), Bazı öğrencilerimizin babası işten çıkarıldı, işsizlik maaşı alıyor. Sosyoekonomik olarak çok gelişmiş bir öğrenci profiline sahip değiliz, ancak yüreğini ortaya koyan çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz dedi. Karabağlar\'daki Uzundere Mahallesi\'nde bulunan, resmi müsabakaların oynandığı ölçülerde bir stada sahip olmadıkları için antrenmanlarını Yeşilyurt Spor Kulübü tesislerinde yapan, maddi durumu müsait olmadığından birçok futbolcusunun kramponları okul idaresi tarafından temin edilen, yağmur ve dolu yağdığında dahi düzenli olarak haftada 5 kere yaptıkları antrenmanları aksatmayan Tahir Merzeci Ortaokulu Yıldız Kız Futbol Takımı, İzmir özelinde düzenlenen turnuvada birinci oldu. Geçen seneki turnuvada da Türkiye 3\'üncüsü olduğu için, bu sene çeyrek final oynamadan direkt yarı finallere katılmaya hak kazanan Tahir Merzeci Ortaokulu, Yozgat\'ta düzenlenen yarı final müsabakalarında oynadıkları 4 maçı da kazandı. Geçen 18-22 Mayıs tarihleri arasında, Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen finallerde de, oynadıkları 5 maçı da kazanan Tahir Merzeci Ortaokulu Kız Futbol Takımı, hem Türkiye şampiyonu oldu hem de turnuva boyunca sadece 2 gol yiyerek kırılması zor bir rekora imza attı. Önceki sene ile birlikte iki Türkiye 3\'üncülüğünün ardından şampiyonluk hedefine ulaştı. İKİ OYUNCUMUZ FİNALDE SAKAT SAKAT OYNADI Takımın çalıştırıcısı ve okulun beden eğitimi öğretmenlerinden Cihan Zafer, Birçok öğrencimizin maddi durumu sebebiyle, zaman zaman antrenmanlara gelirken bile sorunlar yaşıyoruz. Antrenmanlara, çocuklarımızı kendi arabalarımızla birkaç vesait yaparak getirip götürdüğümüz oluyor. Bazı oyuncularımızın babası da işten çıkarıldı ve işsizlik maaşıyla geçiniyorlar. Sosyoekonomik olarak çok gelişmiş bir profile sahip değiliz, ancak yağmur çamur demeden antrenmandan kaçmayan, sahaya çıktığında mutlu olan, yaptığı işi seven ve şevkle yapan çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Hepsiyle gurur duyuyorum dedi. Takımın ikinci çalıştırıcısı, beden eğitim öğretmeni Mehmet Kundak (60) ise, Ben İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden, yerel idarecilerden bu takıma sahip çıkmaya, maddi ve manevi desteklerini esirgememeye devam etmelerini istiyorum. Bu çocuklar, üzerlerine düşüldüğü takdirde çok üst seviyede futbol oynayabilecek, çok yetenekli, pırıl pırıl çocuklar. Final maçında iki futbolcumuz sakat olmasına rağmen sahaya çıkıp her şeylerini ortaya koydu dedi. İDOLÜM FENERBAHÇELİ VOLKAN Takımda herkes birer tane şampiyonluk madalyasına sahipken, turnuva boyunca sadece 2 gol yiyen kaleci İlayda Salğar\'a (14), bir de\'En iyi kaleci\' madalyası verildi. Kendisine, tuttuğu takım olan Fenerbahçe\'nin başarılı milli kalecisi Volkan Demirel\'i örnek aldığını belirten Salğar, 5\'inci sınıfa giderken tanıştığı futbolun hayatında büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Takım kaptanı Sinem Ayazma (14) ise, kendisini bildiğinden bu yana gönül verdiği Beşiktaş\'ta oynamak istediğini belirterek, Futbolu hayatımdan çıkarmak istemiyorum ve bu konuda çok başarılı olacağıma inanıyorum. Sokak aralarında top oynaya oynaya kendimi geliştirdim dedi.