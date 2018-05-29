(Görüntülü) Ayvalık'ta batan teknenin sahibinin cesedi bulundu (2)

İNCEDAYI TOPRAĞA VERİLDİ Balıkesir\'in Ayvalık ilçesinde Belinay\' isimli teknenin fırtınada alabora olması sonucu yaşamını yitiren Kerem İncedayı (27) için cenaze töreni düzenlendi. Ayvalık Merkez Saatli Camii\'ndeki törene İlçe Belediye Başkanı CHP\'li Rahmi Gencer, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, belediyesi meclis üyeleri, STK temsilcileri, Kerem İncedayı\'nın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Seyyar olarak sebze meyve satan Kerem İncedayı\'nın 1,5 yıllık eşi Selin İncedayı ise hamile olduğu için cenazede yer alamadı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kerem İncedayı\'nın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda, Ayvalık ilçe mezarlığına götürülerek, burada gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)