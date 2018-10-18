(Görüntülü) Ayvalık'ın zamana meydan okuyan maratoncuları

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde yaşları 50 ile 68 arasında değişen master atletler, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen maratonlara hazır olmak için antrenmanlarda haftada en az 20 kilometre koşuyor. Koşarak sağlıklı ve dinç kaldıklarını söyleyen Hazım Gezer (50), Ersin Ayar (55), Hasan Atilla (63) ve Hasan Parlas (68), kazandıkları madalyalar ile Ayvalık’ın gururu oluyor. Ayvalık ilçesinde en küçüğü 50, en büyüğü 68 yaşında olan 4 master atlet, Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen maratonlara hazır olmak için haftada en az 20 kilometre koşarak antrenman yapıyor. Koşmayı yaşam biçimi haline getiren Hasan Atilla, Ersin Ayar, Hazım Gezer ve Hasan Parlas, şu ana kadar aldıkları birçok madalya ile Ayvalık’ı başarıyla temsil etti. Ayvalık’ın master atletleri ntalya’dan Samsun’a, İzmir’den, Çanakkale’ye ülkenin farklı illerinde ve yurt dışında maratonlara katılarak kilometrelerce koşuyor. Yarı maraton ve maratonlara katılan atletler, elde ettikleri başarıyla ilçenin gururu olurken, ilerlemiş yaşlarına rağmen gösterdikleri performanslarıyla parmak ısırtıyor. 68 YILA, 100 MARATON VE 100’E YAKIN MADALYA SIĞDIRDI Ayvalık’ın Altınova Mahallesi\'nde yaşayan ve yaklaşık 35 yıldır maraton koşularına katılan Hasan Parlas, 68 yıla 100 maraton ile madalya sığdırmanın mutluluğunu yaşıyor. Orman Müdürlüğü\'nden emekli Parlas, katıldığı ulusal ve uluslararası maratonlarda elde ettiği derecelerle Ayvalık’ın gururu oldu. Köln’den Napa Valley’e yurt dışında maraton koşan, 2013 yılında San Francisco’da düzenlenen Oakland Maratonu’nda 4\'üncülük elde eden Parlas, Tarsus’ta yapılan uluslararası maratonda Balıkesir’i ferdi olarak temsil etti. İstanbul Avrasya Maratonu\'nda 1’incilik ve 2’ncilik dereceleri olan, son olarak İzmir’de yapılan Masterler Türkiye Şampiyonası’nda 5 bin metre koşan ve 2’nci olan Parlas, “Türkiye’deki her maratona katılıyorum. Yurt dışında da katılıyorum ama özellikle Atatürk koşularına katılmak istiyorum. Kendi imkanlarımla bunu yapıyorum. Sponsor ve destek yok. Beklentim de yok, ben maratonlara katılmak istiyorum. Koştuğum zaman kendimi iyi hissediyorum. Koşmadığım zaman hasta oluyorum. Huzur getiriyor. Hastanelerimizin dolmaması, ilaçlardan kurtulmamız için, sigarayı bırakıp herkesin koşmasını tavsiye ediyorum. İnsanlar koşmamı çok iyi karşılıyor. Yurdumuzda bunun gelişmesi lazım. Dış ülkelerde 8-10 bin kişiyle koşuyorum, burada 50-100 kişi ancak oluyor. Ekseriyetle İzmir koşuya çok önem veriyor” dedi. \'AYVALIK KOŞU KUVVETLERİNİ OLUŞTURMAK İSTİYORUM\' Restoran işletmecisi Hasan Atilla, son olarak Bozcaada’da yapılan yarı maratona katıldı. Hasan Atilla geçen yıl birinci olduğu maratonda bu yıl da derece alarak 3\'üncü oldu. Bel fıtığı sorunundan sonra koşmaya ağırlık verdiğini, ‘Ameliyattan önce dinlen’ sözüne karşılık koşmaya başladığını ve ameliyata gerek kalmadığını belirten Atilla, şunları söyledi. “Yaklaşık 20 yıldan beri koşmaktayım. Bel fıtığına yakalandıktan sonra spora ağırlık verdim ve bel fıtığını bu şekilde yendim. Uzun yıllardır alıştırma yapınca sürekli olarak koşmaya başladım. 2013 yılında kızım aradı ve Antalya’ da maratona katılıp katılmayacağımı sordu. Ayvalık’ta da Ersin hocam koşuyordu, onunla beraber koşmaya başladık. Sonra Hazım arkadaş katıldı. Herhangi bir yarışmada birinci olma gibi bir hedefimiz yok ama gittiğimiz Bozcaada’da 3 dönem üst üste birinci oldum. Koşmak gün için de insanı dinç tutan bir spor etkinliği. Koşmadığım günlerde çevremdeki bazı insanların söylediği gibi sinirli olabiliyorum. Koştuğumda gün içerisinde daha sakin oluyorum, insanlarla diyaloğum daha iyi. Güzel bir uğraşı. Ne sigara ne alkolle ilgili çok fazla önemli bir şeyi yok. Yaklaşık 25 yıl önce sigarayı bıraktım. Spora yönelmemin büyük bir etkisi vardır. Pek oluşturamadık, daha doğrusu insanları pek bulamadık ama Ayvalık’ta bir koşu kuvvetleri oluşturmak istiyorum. Masterlerin katıldığı koşu kuvvetleri ile forma giyip Ayvalık’ı tanıtmak istiyorum. 28 Ekim’de Dalyan da koşacağız. Yürüyen herkes koşabilir.” \'MARATONA HAZIRLANMAK AĞIR BİR TEMPO\' 35 yıldır öğretmenlik yapan Ersin Ayar ise, 20 yıla yakın amatörce koştuğunu ifade etti. Yılda 4-5 yarı maratona katıldığını kaydeden Ayar, “Bireysel olarak bu sene İstanbul Avrasya Maratonu\'na katılmak istiyorum. Bu sefer biraz daha iyi derece yapmak istiyorum. Onun dışında Mart’ta Antalya’da bir maraton var. Eğer paramızı denkleştirebilirsek 1 Nisan’da Selanik’te bir maraton var. Oraya gidersek çok güzel olur. Maratona hazırlanmak ağır bir tempo. En az haftada 4 gün antrenman yapıyoruz. En az koştuğumuz gün 12-13 km. Rampa ve hız çalışmaları var. Bunları amatörce de olsa yapmaya çalışıyoruz. Yunus Emre Parkı\'nda başlıyoruz, Cunda’ya doğru. Tabiat parkında, Pateriça’ya doğru koşuyoruz. Murateli-Kırcalar köyleri arasında koşuyoruz. Koşmak hoşuma gidiyor. Büyük keyif alıyorum. Avrasya Maratonu\'nda köprüyü geçmek güzel bir şey. Koşmak zinde bir yaşam, sağlık, zamanımı iyi değerlendirme ve değişik insanlarla iyi dostluklar sağladı. Doktordan uzak duruyoruz. En büyük kazanımım budur diye düşünüyorum\" diye konuştu. \'İNSAN STRES ATIYOR\' Orman İşletme Şefliği\'nde görev yapan Hazım Gezer ise, 8 yıldır koştuğunu ifade ederek, şunları söyledi: “İlk olarak maratona Ersin hocam ve Hasan hocam ile birlikte katıldım. 3-4 yıldır değişik yerlere birlikte gidiyoruz. Kaş maratonu ve Dalyan maratonuna gideceğiz. Her gün 10-15, haftada 21 kilometre koşuyoruz. Maratona katılmak sağlık kazandırdı, uğraş kazandırdı. İnsan stres atıyor.\"