(Görüntülü) Aytemiz Alanyaspor'da derbi hazırlıkları sürüyor

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA) -





Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek idmanla sürdürdü.



Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Fitness çalışmalarıyla devam eden antrenmanda dar alanda çabukluk içeren çift kale maç yapan futbolcular, antrenmanı esneme hareketleriyle tamamladı.



Milli takımlarından dönen Tzavellas ve Sackey ile sakatlığı bulunan Cisse ise takımdan ayrı çalıştı.



Antrenmanı başkan Hasan Çavuşoğlu ile Alanyaspor’a daha önce marş besteleyen sanatçı Mithat Körler de izledi. Turuncu-yeşilliler Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.