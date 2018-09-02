(Görüntülü) Aytemiz Alanyaspor - Göztepe maçının ardından

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında karşılaşan Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe maçının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, konuşmasına alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayarak başladı. Teknik direktör Bakkal, \"Oyun planımız öncelikle rakibi durdurup sonra sonuca gitmekti. Bunda başarılı olduk. Hafta boyunca çalışma imkanımız oldu. Maça da 5 rotasyonla çıktık. Böyle olması gerekiyordu ama oynayan ve görev verdiğimiz oyucular iyi oynadı, takım iyi oynadı. Golü bulduktan sonra pozisyon verdik. Bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Daha az pozisyon vermemiz gerekiyor\" dedi. BAKKAL: \"AMACIMIZ DEVAM ETMEK\" Ligin başından itibaren alınan 3 mağlubiyetin ardından kazanılan 3 puandan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Bakkal, \"3 mağlubiyetten sonra kazanılan 3 puan çok önemli. Çünkü daha 4 gün önce farklı yenildiğimiz bir maçta, 5\'inci günde bu mücadeleyi verdiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar ve olumsuzluk yapmadılar. İlk galibiyetimizi aldık. Camiaya hayırlı olsun. Amacımız devam etmek\" diye konuştu. BEKTAŞ: \"ÜZGÜNÜZ\" Alınan sonuçtan dolayı üzgün olduklarını belirten Göztepe Teknik Direktörü Bayram Kadir Bektaş ise şöyle dedi: \"Üzgünüz, kazanmak için gelmiştik. Rakibimiz hakkında yaptığımız tüm analizler doğru çıktı. Neredeyse pozisyon vermeden ortada geçen bir ilk yarı vardı. Rakibimizin kanat oyuncularının içeri kat ederek beklerle daha çok fırsat arayacağını biliyorduk. İyi kapattık, ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı biz futbolumuzu oynamak için sahaya çıktık. Topa sahip olma oranımız da daha iyiydi. Golü yiyene kadar yine golü aradık ama maalesef rakibimiz pozisyona girmemişken bile bir basit hatadan, bizim gibi kaliteli oyunculardan kurulu bir takım bunu yapmamalı çünkü pahalıya patlar. Nitekim bir hatadan golü gördük. Şunu da biliyorduk ki, rakibimizin hem hücum hem de defans hattı arasındaki merkez boşluğu bulacaktık. Çünkü sayısal olarak çok hücuma giden bir rakip fakat geri dönemediğinde merkezde inanılmaz bir boşluk var. Kazandığımız toplarla çok çabuk geçiş yaptığımızda, rakibin birinci bölgesine kolayca gideceğimizi biliyorduk. Nitekim de bunu başardık. Ancak bunu başarırken yine hücum hattında, yani bizim üçüncü bölgemizde o geçişlerden sonra yakaladığımız topları çok daha iyi değerlendirmek durumundasınız ki, kaliteli ayaklar… Yine orada basit top kayıplarıyla değerlendiremedik ama 1-0 geriye düştükten sonra pozisyonlar aradık. Net pozisyonlar da bulduk, değerlendiremedik. Tabii üzgünüz, buradan evimize 3 puanla dönmek isterdik, olmadı. Yeni katılan oyuncuların adaptasyonu iyi. Milli arayı da iyi değerlendirirsek daha derli toplu bir Göztepe inşallah sahaya çıkacak.\"