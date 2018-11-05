(Görüntülü) Aytemiz Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından

Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) - Spor Toto Süper Lig’in 11’inci haftasındaki Aytemiz Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü de karşılaşmayı değerlendirdi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, konuşmasına maçın tek golü olan Yeni Malatyaspor’un golüyle başladı. Bakkal, “Tek golden başlayalım. Ceza sahasına bile girmeyen bir rakip, uzaktan çekilen bir şut ve şansızlıkla yediğimiz bir gol. Haftalardır belki tatmin edici oynamıyorduk ama bu maçta iyi oynayan, iyi mücadele eden ve üretmeye çalışan bir Alanyaspor vardı. Kanatları kullandık. Koşu mesafelerimiz yüksekti, denedik ve sonuçta bir penaltı kazandık. Kaçırdık, futbolda bu var” dedi.



“SKORU HİÇ BEĞENMEDİM”



Maçın büyük bölümünün rakip sahada geçtiğini belirten Bakkal, “İsteyen oyuncularımız mücadelenin karşılığını alamadılar diye düşünüyorum. Ama futbolda böyle maçlar yaşıyoruz. Ben mücadeleden memnunum. Skoru hiç beğenmedim. Oyuncularımı mücadeleden dolayı kutluyorum. Malatya’yı tebrik ediyorum, tek şut ve galibiyet. Biz şansızlıklar yaşıyoruz ama bu mücadeleci ve istekli oyun devam edecek ve bu takım her takımı yenebilecek güçte. Bu futbolun önümüzdeki haftalar da devam etmesi en büyük arzum” diye konuştu.



YENİ MALATYASPOR CEPHESİ



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise şöyle dedi: “Alanyaspor karşısında zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Alanyaspor kendi evinde iyi baskı yapan, koşan ve güzel oyun sergileyen bir ekip. Bugün de aynı şekilde baskılı oynadılar ama biz bir golü bulduktan sonra skoru korumaya çalıştık ve sonuna kadar koruduk. O yüzden takımımı oynadığı oyundan dolayı tebrik ediyorum. İyi defans yaptık. Bugün çok ofansif oynamasak da bazen böyle maçlarda böyle oynamak gerekir. Benim takımım bu oyunu maç sonuna kadar iyi yaptı. Aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyuz.”