(Görüntülü) Ayrılmak isteyen kız arkadaşını yakarak öldürdü (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Bursa\'da, Ümit V. tarafından arabada ateşe verilen, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Şengül Vatansever\'in cenazesi, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Kavaklı Camisi\'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Vatansever\'in babası, eski eşi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. \'BENZİN ÜZERİNE SIÇRAMIŞ, ONDAN YANMIŞ\' Kızının olay sonrası yaralı haldeyken, \"Babama haber vermeyin\" dediğini söyleyen Şengül Vatansever\'in babası Aydın Vatansever, \"Olayı polisten öğrendim. Hastaneye gittiğimde durumu ağırdı. Kızımızı aldık, İstanbul’a götürdük. Sonra da cenazemizi alarak eve geldik. Giderken de umudumuz pek yoktu. Bu kadar yaşar diye beklemiyordum, ama yine de yaşadı. Demek ki hayata tutunmak için dirençliymiş. Katil zanlısının yakalandığını biliyorum. O da hastanede komadaymış. Kendini yaktığı söyleniyor, ama burası saptırılıyor, o kendini yakmadı. Kızımın üzerine benzin dökerken kendi üzerine de sıçramış, ondan dolayı yanmış. Kendi üzerine de benzin döküp yakmadı. Bize söylenen bu\" dedi. \'KIZIMI YAKANA DARAĞACI ŞART\' Ümit V. ile kızının ilişkisini bilmediğini söyleyen Vatansever, \"Ben kızımın böyle bir ilişkisi olduğunu bilmiyordum. Böyle bir şeyi duysam zaten kızımı yalnız bırakmazdım. Bu şahıs ile buluşacağını da bilmiyordum. Kızımı rahatsız ediyormuş. Benim bu konuda bir bilgim yok. Ailecek bizim bu olaydan haberimiz yok. Olaydan sonra kızımı alarak İstanbul’daki yanık ünitesine götürdüm. 3 hastane gezdiğimiz doğru değil. Kızımın ilk evliliğinden biri 12, diğeri 8 yaşında, 2 tane torunumuz var. Torunlarımı bana bırakırsalar, onlara ömrümün sonuna kadar bakarım, onlar bana emanet. Darağacı gelmesi lazım. Bunun başka çaresi yok, bu cinayetler böyle bitmeyecek. Yarın çıkacak hastaneden, 3-5 sene yatacak, sonra yine buna benzer bir şey yapacak; onun için darağacı şart.\" ESKİ EŞİ: ÇOCUKLARIMIN YANINDA OLACAĞIM Şengül Vatansever\'in boşandığı Nuri Öztürk ise, bu olayın Özgecan olayından sonra ikinci bir vahşet olduğunu belirterek, \"Türkiye\'nin artık bu olayları görmemesi gerekiyor. Çocuklarımın psikolojisini düzeltmek için ne yapacağımı bilmiyorum, psikolojik bir destek gerekiyor. Çocuklarımın eski eşimin ailesinde mi, yoksa bende mi kalacağı konusunda da bir fikir sahibi değilim. Doktorlardan destek alarak onların psikolojik durumunu düzeltmek için her şeyi yapacağım. Anneleri öldü, ama babaları her zaman yanlarında olacak\" diye konuştu. SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU Bu arada n Şengül Vatansever\'in sosyal medya hesabından 2 Eylül\'de yaptığı son paylaşım, yürek burktu. Vatansever\'in son paylaşımında, \"Mesele sevmek değil azizim, kime sorsam herkes seviyor zaten. Mühim olan güzel sevebilmek, kırmadan, dökmeden, yormadan, acıtmadan\" ifadelerini içeren bir görsele yer verdiği görüldü.