(Görüntülü) Ayrılan sevgililer köpek için mahkemelik oldu

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru (22), Golden Retriever cinsi 3,5 yaşındaki \'Marley\' isimli köpeğini geri vermediği iddiasıyla yaklaşık 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Ezgi Bölükbaşı (22) hakkında dava açtı. Köpeğin kendisine ait olduğunu söyleyen Ezgi Bölükbaşı ise \"Köpeği 3,5 aylıkken aldım. Marley benim köpeğim\" dedi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Osman Orhan Baçaru, avukatı aracılığıyla köpeğini geri vermediğini öne sürdüğü eski kız arkadaşı Ezgi Bölükbaşı hakkında Eskişehir 3\'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde dava açtı. Davanın ilk duruşması, 25 Mayıs\'ta yapılacak. Osman Orhan Baçaru, \"Geçen yıl nisan ayında ben bir köpek sahiplenmiştim. Köpeği sahiplendiğim kişiyle bir süre sonra duygusal ilişkimiz başladı ve bir süre sonra aynı evde yaşadık. Sonra ayrıldık ve köpeğimi alıkoydu\" iddiasında bulundu. \'MARLEY BENİM KÖPEĞİM\' Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın Yayın Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi olan, kaydını dondurup Aydın\'daki ailesinin yanında kalan Ezgi Bölükbaşı suçlamaları kabul etmedi. Marley adlı köpeğinin de kendisinin yanında olduğunu belirten Ezgi Bölükbaşı kendisini telefonla arayan DHA muhabirine köpeği 3,5 yıl önce internet üzerinden bir kişiden alıp sahiplendiğini, bu süre zarfından itibaren de kendisinde olduğunu söyledi. Köpeği ayrıldığı Osman Orhan Baçaru\'ya sahiplenmesi için vermediğini de söyleyen Ezgi Bölükbaşı şöyle konuştu: \"Ayrıldıktan sonra Osman beni rahatsız etmeye başladı. Telefonla rahatsız etti, evime istemim dışında geldi. Bununla ilgili savcılıkta koruma kararı çıkarttım. Daha sonra köpeğini çaldığım iddiasıyla beni polise hırsızlık suçundan şikayet etti. Ancak köpek benim. Şahitlerim var. Onun aşılarını, kısırlaştırmasını ben yaptım. Bu nedenle hırsızlık konusundaki şikayeti takipsizlikle sonuçlandı. Ceza davası açtıramayınca şimdi de bu davayı açtı. Ben Marley\'i çok seviyorum. Çevremdekiler benim ona ne kadar bağlı olduğumu çok iyi bilir. Köpeğe küçüklüğünden beri ben bakmaktayım. Köpeğime para verip özel eğitim dahi aldırdım, köpek halen bendedir. Osman\'ın bana açtığı bu dava, hayvan sevgisiyle açılmış bir dava değil.\" \'BEN KİMSEYE KÖPEĞİMİ SAHİPLENDİRMEDİM\' Köpeği Marley\'i bir ara derslerinin yoğunluğu nedeniyle sahiplendirmeyi düşündüğünü ve bununla ilgili olarak Osman Orhan Baçaru ile tanıştığını anlatan Ezgi Bölükbaşı şöyle konuştu: \"Ben bir ara ailemden uzak olduğum için ve derslerin ağırlığından dolayı köpeğimi sahiplendirmeyi düşünmüştüm. Bu sırada Osman ile tanıştık. Sonra birbirimizden hoşlandık. Ve arkadaşlık etmeye başladık. Onun da bir kedisi ve bir köpeği vardı. Tüm hayvanların bakımını maddi ve manevi ben yapıyordum. Köpeğimin bakımı için ve diğer hayvanların bakımı için veterinere Osman ile birlikte gidiyorduk. Ayrıldıktan sonra dahi kendisinin köpeği ile kedisine ben bir süre daha bakmaya devam etim. Ona yardımcı oldum. Marley kesinlikle benim köpeğimdir ve ben kimseye köpeğimi sahiplendirmedim. Ben köpeğimi çok seviyorum, aramızda çok özel bağ var. Osman, kendisinden ayrılmamı hazmedemediği için beni üzmek ve bana zarar vermek amacıyla şikayet emiştir, suçlamaları kabul etmiyorum.\"