(Görüntülü) Aynı mahallede 2 evde çıkan yangın korkuttu

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde aynı

mahallenin 2 ayrı sokağında aynı anda çıkan ev yangını korku yaşanmasına

neden oldu. Çıkan yangınlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi?nde akşam saatlerinde Ören Sokak ve

Banka Sokak?ta aynı anda 2 evde yangın çıktı. Ören Sokak?ta tek katlı boş

ev henüz bilinmeyen bir şekilde alevler kapladı. Yangını gören

vatandaşlar hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada Banka

Sokakta da 2 katlı binanın üst katında kiracı olarak oturan Murat Kaya?ya

ait evde iddialara göre sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle alevler

yükselmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki yangına

müdahalede bulunarak söndürdü.

Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı