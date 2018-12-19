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(Görüntülü) Aynı mahallede 2 evde çıkan yangın korkuttu

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde aynı  mahallenin 2 ayrı sokağında aynı anda çıkan ev yangını korku yaşanmasına  neden oldu

19 Aralık 2018 22:51

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde aynı 
mahallenin 2 ayrı sokağında aynı anda çıkan ev yangını korku yaşanmasına 
neden oldu. Çıkan yangınlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Darıca Kazım Karabekir Mahallesi?nde akşam saatlerinde Ören Sokak ve 
Banka Sokak?ta aynı anda 2 evde yangın çıktı. Ören Sokak?ta tek katlı boş 
ev henüz bilinmeyen bir şekilde alevler kapladı. Yangını gören 
vatandaşlar hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada Banka 
Sokakta da 2 katlı binanın üst katında kiracı olarak oturan Murat Kaya?ya 
ait evde iddialara göre sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle alevler 
yükselmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki yangına 
müdahalede bulunarak söndürdü.
Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı

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