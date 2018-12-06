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(Görüntülü) Aydın'ın yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düşerken, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise iş makineleriyle çalışma başlattı

06 Aralık 2018 23:51

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düşerken, Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler ise iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Belenova, Ovacık, Sarıcaova ve Buharkent Ericek hattında başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Kar nedeniyle yolarda sorun yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve tuzlama araçlarıyla çalışma başlatarak, ulaşımın aksamaması için yolları açık tuttu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, \"Yaşanabilecek olumsuz hava olaylarının vatandaşlarımızın hayatını etkilememesi için bütün tedbirleri aldık. Aydın Büyükşehir Belediyesi kışa hazır\" dedi.

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