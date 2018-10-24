(Görüntülü) Aydın'da Yörükler şenlikte kültürlerini tanıttı

Bahattin ALBAYRAK AYDIN, (DHA) AYDIN\'ın Efeler ilçesinde düzenlenen 2\'nci Ulusal Yörük Türkmen Şenliği\'nde, çeşitli etkinliklerle Yörük kültürü tanıtıldı. Efeler Belediyesi ile Aydın Efeleri, Yörükleri, Türkmenleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, 2\'nci Ulusal Yörük Türkmen Şenliği\'ni düzenledi. Atatürk Kent Meydanı\'nda başlayan programda ilk olarak, yöresel kıyafetli Yörükler, davul-zurna eşliğinde halk oyunu gösterisi sundu. Ardından Yörüklere özgü, gelin alma merasimi canlandırıldı. Meydanda deveye bindirilen temsili bir gelin, şenlik programının süreceği Fatih Kapalı Pazaryeri\'ne kadar, ellerinde Türk bayrakları taşıyan Yörüklerin oluşturduğu kortejle getirildi. Renkli görüntülere sahne olan merasim, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Gelinin deve sırtından indirilmesiyle gelin alma merasimi son buldu. Aydın Efeleri, Yörükleri, Türkmenleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mevlüt Kenar, İlimizin geçmişinde Çete Ayşe, Yörük Ali Efe, Mestan Efe gibi birçok Efe yaşam sürmüş, kentimizin tarihine isimlerini yazdırmışlardır. Burada bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Efeler için sadece zeybek oynarken diz çökülür denilmektedir. Efeler diz çökmez, diz vururlar. Diz vurmak meydan okumak, diz çökmek ise teslimiyettir. Yedi düvele diz çöktüren Atamız da diz vurdurarak dünyaya meydan okumuştur dedi. Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca ise, Yörükler olarak kini, nefreti, ayrıştırmayı, bölücülüğü, din istismarcılığını ve takiyeciliği reddediyoruz. Sevgiyi, barışı, hoş görüyü, yardımlaşma ve dayanışmayı ön planda tutuyoruz. Olmazsa olmazımız ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilke ve devrimlerini yaşatmaktır diye konuştu. Konuşma yapan Efeler Belediye Başkanı CHP\'li Mesut Özakcan, Yörükler, göçebe Türk kültürüne uygun yaşantıları olan ve yakın zamanda yerleşik düzene geçen Türk topluluklarıdır. Onlara göre barış içerisinde yaşamanın yolu hoşgörüden geçer. Yardımsever ve çalışkan insanlardır. Yörükler ülkemizi işgale yeltenen düşmana karşı Anadolu\'da başlayan direniş hareketine hemen katılarak çok şehit vermişler, vatanseverliklerini göstermişlerdir dedi. Konuşmaların ardından sahne alan İsmail Çakır, Fatma Meşe Öz ve Yılmaz Demirtaş ise birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Programda ayrıca ilçe belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Şenlik için farklı illerden gelen Yörük temsilcilerine ise çeşitli hediyeler verildi.