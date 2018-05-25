(Görüntülü) Aydın'da kitap fuarına ilgi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN\'da açılan kitap fuarına, başta öğrenciler olmak üzere kentte yaşayanlar yoğun ilgi gösterdi. Aydın Valiliği, İl Kültür Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kitap fuarı düzenledi. Aydın Kent Meydanı\'nda kurulan dev çadırdaki kitap fuarı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger\'in de katılımıyla törenle açıldı. Kitap fuarı, açılışın ardından özellikle öğrencilerin akınına uğradı. Öğrenciler aldıkları çekle kitap alma yarışına girerken, Vali Köşger ve beraberindeki protokol üyeleri de kitap fuarını gezdi. Ziyaretçiler, Fuara katılan kitabevlerinin stantlarını gezip, yazarlarla sohbet etme imkanı buldu. 10 gün sürecek fuara 80 yayınevi ve 100 yazar katılacak. Ayrıca yazarlardan 10\'u fuarda söyleşi yapacak. 20 BİN ÖĞRENCİYE KİTAP ÇEKİ Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, \"Aydın\'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Aydın\'a, kamuoyuna, gençlerine ve öğrencilerine hayırlı uğurlu olsun. Bir kitap ve kültür fuarını gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayında olması bu işin daha da güzelleşmesine vesile oldu. Havalar sıcak veya yağmurlu geçse de en güzel vakit geçirilecek alanlar kitap fuarlarıdır. Tüm Aydın gençliğini buraya bekliyoruz. Aydın gençliği kitabın kokusunu hissetsin, onunla temas etsin, eline alsın, sevsin okşasın, onun içindeki bilgilerle haşır neşir olsun. Bütün temennimiz budur. 20 bin öğrenciye Valilik olarak kitap alışveriş yapsınlar diye 7.5 TL\'lik çek verdik. Her öğrenci buraya gelerek bir kitap alabilecek bu çekle. İnşallah devamı da gelecek. Biz bu Tür faaliyetlerin artarak devam etmesini diliyoruz. Aydın\'ın ismiyle müsemma olmasını diliyoruz\" dedi.