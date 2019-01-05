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(Görüntülü) Aydın'da kar mesaisi

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) AYDIN'ın yüksek kesimlere kar yağarken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için çalışma yaptı

05 Ocak 2019 20:32

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) AYDIN\'ın yüksek kesimlere kar yağarken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için çalışma yaptı. Buharkent ve Kuyucak ilçelerinin kırsal mahallerinin yüksek kesimlerine yağan kar, yollarda ulaşımın aksamasına neden oldu. Aydın Büyükşehir Belediye ekipleri, yağışın olduğu yolları önce iş makineleriyle temizledi. Ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin kış boyunca 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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