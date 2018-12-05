(Görüntülü) Aydın'da 'jeotermal' gerginliği 3'üncü gününde

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, jeotermal enerji santrali kurulmak üzere satın alınan 31 dönüm arazinin etrafını tel örgüyle çevirmek isteyen firma çalışanlarıyla köylüler arasında başlayan gerginlik devam ediyor.



Efeler\'in kırsal mahallesi Kızılcaköy\'de, tarım arazileri üzerine jeotermal enerji santrali kurmak isteyen firma yetkilileri, bazı kişilerden satın alınan 31 dönüm arazinin etrafına tel örgü çekilmesi için geçen pazartesi günü öğle saatlerinde görevlileri iş makineleriyle bölgeye gönderdi. Olumsuzluk yaşanmaması için jandarma ekipleri de mahallede önlem aldı. Şirket çalışanları, arazinin etrafını tel örgüyle çevirmek için çalışmaya başlarken, mahalleli de onları engellemeye çalıştı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu çıkmadan yapılan çalışmanın yasaya aykırı olduğunu öne süren mahalle halkı, şirket yetkilileriyle tartıştı. Jandarma ise bölgede önlem aldı.



BİBER GAZIYLA MÜDAHALE



Firma yetkilileri dün gece arazinin etrafını tel örgüyle çevirdi. Tepkili mahalleli, bu sabah şirket çalışanlarının tel örgüsünü görünce ortam yine gerildi. Yaklaşık 150 kişilik grup, sloganlar atarak jandarmanın üzerine doğru gelince güvenlik güçleri biber gazı sıktı. Durup gerileyen topluluk, beklemeye başladı. Mahalle halkı, vali ile görüşmek istediklerini ve gelmeden ayrılmayacaklarını söyledi.



