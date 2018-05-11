(Görüntülü) Aydın'da barınaklardaki köpek ölümlerine tepki

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN Büyükşehir Belediyesi\'ne ait hayvan barınaklarında, geçen yılın Kasım ayında ölen köpeklerin aylar sonra ortaya çıkan görüntüleri ve fotoğrafları, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Hayvanseverler, köpeklerin büyükşehir personelince öldürüldüğünü öne sürdü. Belediye yetkilileri ise köpeklerin başka yerde zehirlendiğini, tedavi için barınağa getirildiğini, tedavi uygulanırken öldüğünü söyledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi\'ne ait hayvan barınaklarındaki bazı köpekler, iddiaya göre, belediye işçilerince zehirlenerek, öldürüldü. Telef olan hayvanların fotoğrafları ile görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydeden işçilerden biri, görevine son verilmesinin ardından kayıtları hayvanseverlere gönderdi. Görüntüleri izleyen ve hayvan katliamı olduğunu öne süren hayvanseverler, tepki gösterdi. Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş, \"Rutin olarak hayvan sayısı çoğaldıkça barınaktaki işçiler, aldıkları talimatla hayvanların kalbine ilaç enjekte ederek, azaltma yoluna gidiyorlar. Öldürüyorlar. Talimata uymayan işçiler, zaten görevden atılmaktadırlar. Kasım 2017\'ye ait fotoğraflar bunlar. Fotoğraf ve görüntüyü geçen işçi, hayvan katliamını kabul etmediği için işten çıkarıldı. Suç duyurusunda bulunacağız\" dedi. BELEDİYEDEN AÇIKLAMA Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Efeler ilçesi ASTİM bölgesindeki hayvan barınağında, sokak köpeği katliamı yaşandığına dair gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi: \"Geçen 24 Kasım\'da \'444 40 09\' iletişim hattına Aydın merkez ilçeye bağlı Zeybek Mahallesi\'ndeki TOKİ evleri civarında sokak hayvanlarının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlendiğine dair ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerindeki zehirlendiği belirlenen 13 köpek, tedavileri için Aydın Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı\'na getirilmiştir. Tüm müdahalelere rağmen köpeklerden 5\'i yaşamını yitirmiştir. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından her türlü tutanak tutulmuş ve gerekli raporlamalar yapılmış olup, görüntülerle de kayıt altına alınmıştır. Bu sebeple 2017 yılında gerçekleşen bu olayla ilgili, sosyal medya ve haber sitelerinde Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak gerçeğe aykırı bir şekilde ve kaynağı doğrulanmaksızın haber yapan kişi ve basın organları hakkında yasal yollara müracaat olunacaktır. Hayvanları koruma ve bakımlarını sağlamaya yönelik çalışmalarımızda halkımızla aynı hassasiyeti paylaşmaktayız. Ölmek üzere olan hayvanların tedavilerini sağlamaya yönelik gerçekleştirilen çalışmaların bu şekilde kamuoyuna yansıtılması, görüntülerin paylaşılması kötü amaçlı olup halkımızın bu haberlere itibar etmeyeceği hususunda güvenimiz tamdır.\"