(Görüntülü) Aydın'da 29 Ekim coşkusu

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) EGE Bölgesi\'ndeki illerden Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Ege Bölgesi\'ndeki illerde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle törenler düzenlendi. Valilerin, makamlarında tebrikleri kabul etmelerinin ardından halkın da katılıyla gerçekleşen törenlere geçildi. Valilerin belediye başkanları ve garnizon komutanlarıyla birlikte halkı silamlamalarının ardından öğrenciler gösteriler sundu, şiirler okudu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ege\'de coşkuyla kutlandı AYDIN Aydın\'da Vali Yavuz Selim Köşger\'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında İstasyon Meydanı\'nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Vali Köşger ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu\'nun da yer aldığı protokol üyeleri, vatandaşları ve öğrencileri selamladı. Vali Köşger, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ardından öğrenciler, 29 Ekim için hazırladıkları şiirlerini okudu. Programda ayrıca, okullarda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu spor, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereye giren öğrencilere, Vali Köşger tarafından ödülleri verildi. Kutlamalarda sahne alan efeler ise, zeybek gösterisi sundu. Cumhuriyet Bayramı, öğrencilerin ve askerlerin bando eşliğinde yaptığı geçit töreniyle sona erdi. Törene CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül de katıldı.