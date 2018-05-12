(Görüntülü) Aydın Valisi Köşger, 2018 yılını Afrodisias yılı ilan etti

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) UNESCO Dünya Mirası Listesi\'nde yer alan Aydın\'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti, Aydın Valiliği\'nce düzenlenen organizasyonda basın mensuplarına tanıldı. 2018 yılını Afrodisiası yılı ilan eden ve Eyfel Kulesi\'nden örnek veren Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Paris Eyfel Kulesi bir demir yığınıdır. Hiçbir anlamı olmayan bir şey olmasına rağmen, yılda 12 milyon turist bilet alarak Eyfel Kulesine çıkıyor. Ziyaret edenlerle birlikte 30 milyona yakın insanı kendisine çekiyor. Bunun nedeni modern çağın algı yönetimini iyi beceriyor olmalarıdır. Paris\'i modern kentin başkenti Eyfel Kulesini ise onun sembolü olarak pazarlıyorlar. Ama biz elimizdeki hazır potansiyeli pazarlayamıyoruz. Elimizde var olan değerleri dünyaya pazarlayamıyoruz dedi.Aydın Valiliği tarafından 2018 yılı Afrodisias yılı ilan edildi. Bu nedenle Aydın, İzmir, Manisa, Muğla ve Denizli\'den basın mensupları tarihi kente davet edildi. Antik tiyatroda bir araya gelindi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger\'in dışında kent protokolünden Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalcçacı, Karacasu Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Büyükyapıcı, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Mustafa Bircan da programa katıldı. Antik tiyatroda ADÜ\'lü öğrenciler, yerel kıyafet giyerek şarkılar söyledi. ELİMİZDEKİ DEĞERLERİN KIYMETİNİ BİLMİYORUZ Tanıtım programında konuşma yapan Vali Köşger, Afrodisias Antik Kenti 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi\'ne Türkiye\'den giren 17\'ci yer oldu, bunu çok önemsiyoruz. Bu çok önemli bir aşamadır. Ancak biz elimizdeki değerleri, eserleri ve elimizdeki potansiyeli değerlendiremiyoruz. Bu bir vakadır. 2018 yılını bu anlamda Afrodisias yılı ilan ettik dedi.Eyfel Kulesi\'nden örnek veren Vali Köşger, Paris Eyfel Kulesi bir demir yığınıdır. Hiçbir anlamı olmayan bir şey olmasına rağmen, yılda 12 milyon turist bilet alarak Eyfel Kulesine çıkıyor. Ziyaret edenlerle birlikte 30 milyona yakın insanı kendisine çekiyor. Bunun nedeni modern çağın algı yönetimini iyi beceriyor olmalarıdır. Paris\'i modern kentin başkenti Eyfel Kulesini ise onun sembolü olarak pazarlıyorlar. Ama biz elimizdeki hazır potansiyeli pazarlayamıyoruz. Elimizde var olan değerleri dünyaya pazarlayamıyoruz diye konuştu.Aydın\'da 22 antik kent bulunduğunu söyleyen Vali Köşger, Dünya Miras Listesine girdiği için öne çıkanı burası. Biz sadece yaz plaj turizmini pazarlayabiliyoruz. Turizmi 4 aya indirgemiş durumdayız. 3- 4 milyon turist geliyor. Bunu da tek bir şeye indirgemişiz. Halbuki bu potansiyelle iyi değerlendirebilirsek, birbirine iyi entegre edebilirsek, 22 antik kenti ile kültür turizminin dünyada bir müşteri kitlesi var. Jeotermal ve doğa turizmini yapabilirsek, Aydın\'a 12 ila 15 milyon turistin gelmesi işten bile değil. Bu turistlerin sadece sahilde kalıp, sadece her şey dahil bir turizmle sezonu kapatıp gitmesi hiç uygun değil. Bunların Karacasu\'ya, Pamukkale\'ye kadar ulaşması lazım. Denizli ve Muğla\'ya kadar uzanması gerekiyor. Bu anlamda antik kentler çok önemli yer tutuyorlar. Bu yıl bütün kaynakları antik kentlere ayırdık. Buraları en iyi şekilde tanıtabilmemiz lazım. Yani bu ülkenin hak ettiği yer buralar değil. İnşallah ülkemiz bu konuda çok daha iyi bir noktaya gelecek. Bunun için elimizden ne geliyorsa siz basın mensuplarıyla birlikte yapacağız dedi. ANTİK KENT GEZİLDİ Konuşma sonrası antik kent gezildi. Yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği kentteki eserler incelendi. Antik kenti gezen yabancı turistler ise Türkiye\'deki tarihi eserler karşısında çok etkilendiklerini söyledi. Manisa Turgutlu\'dan gelen öğretmen Ünal Kaplan ise, Her yıl öğrenci velileriyle birlikte buraya geziye geliyoruz. Tarihi bir kent, görülmesi gereken bir yerdir. Türkiye\'de herkesin görmesini istediğim bir yerdir diye konuştu.Program tarihi kentin gezilmesi ile son buldu.