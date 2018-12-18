(Görüntülü) Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde trafo yangını

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde, trafoda çıkan yangın, itfaiye görevlilerince büyümeden söndürüldü. Bazı hastalar, tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edilirken, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, hastanede inceleme yaptı. Efeler ilçesindeki Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nin zemin katında bulunan trafoda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Hastanede elektrik kesilince jeneratör devreye girdi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden, kısa sürede söndürdü. Bazı hastalar, tedbir amaçlı diğer hastanelere sevk edildi. İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, hastaneye gelerek, incelemelerde bulundu. Büyük sorun olmadığını belirten Yavuzyılmaz, \"Trafoda bir kablo yangını yaşandı. Bu yangından poliklinikteki ve yatmakta olan hastalarımız sıkıntı yaşamadı. Bundan kaynaklanan bir duman ve koku oluştu. 2 ay önce burada bir tatbikat yapmıştık. Tatbikatımızda ne kadar doğru bir işlem olduğunu bugün anladık. Şu anda yoğun bakımda olan çocuklarımızın önlem amacıyla diğer hastanelere sevkini gerçekleştiriyoruz. Hastanemize muayene olmaya gelen hastalarımızı ve çocuklarımızı diğer hastanelere yönlendirdik. O hastanelerde de yeni poliklinikler oluşturduk. Kadın doğum hastalarımızı Atatürk Devlet Hastanesi\'ne, çocuk hastalarımız ise Aydın Devlet Hastanesi\'ne doktorlarla birlikte naklettik. İkinci kat ve üstteki hastalarımızda bir problem yok. Güç kaynaklarımız var, acil durumları onlarla gideriyoruz. Tamirat ne zamana kadar süreceğini bilmediğimizden sevki gerçekleştirdik\" diye konuştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.