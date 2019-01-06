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(Görüntülü) Ayasofya Müzesi'ndeki 'spagat' ile ilgili inceleme başlatıldı

Erhan TEKTEN-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) AYASOFYA Müzesi'nde bale figürü 'spagat'ı yapan bir kadının sosyal medyaya yansıyan fotoğrafıyla ilgili inceleme başlatıldı

06 Ocak 2019 16:06

Erhan TEKTEN-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) AYASOFYA Müzesi\'nde bale figürü \'spagat\'ı yapan bir kadının sosyal medyaya yansıyan fotoğrafıyla ilgili inceleme başlatıldı. O anlar müzenin güvenlik kamerasına kaydedildi. Ayasofya Müzesi\'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, \"\"İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan \'spagat\' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır.\" denildi. Öte yandan kadının bale figürünü yaptığı anların müzenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

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