T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Ayasofya Müzesi'ndeki "Spagat"ı protesto ettiler

İdris TİFTİKÇİ-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA) AYASOFYA Müzesi'nde bir bale figürü olan 'spagat' yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından bir grup protesto müze önüne protesto eyleminde bulundu

06 Ocak 2019 21:36

İdris TİFTİKÇİ-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA) AYASOFYA Müzesi\'nde bir bale figürü olan \'spagat\' yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından bir grup protesto müze önüne protesto eyleminde bulundu. Saat 16.00 sıralarında müzenin önüne gelen grup üyeleri müzenin içine girmek istedi. Yoğun güvenlik önlemi alan polis gruba izin vermedi. Çevik kuvvet polisleri müzenin kapısı önünde barikat kurarken, grup üyeleri tekbir getirdi. \"Zincirler kırılsın Ayasofya Açılsın\" sloganı da atan grup daha sonra müzenin önünde namaz kıldı. Namazın ardında grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TİFTİKÇİAkınAYASOFYA MüzesiSaatYoğunAyasofya Açılsın"Namazın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24