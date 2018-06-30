(Görüntülü) Ayağındaki bandajı çıkarıp, koltuk değnekleriyle sınava girdi (2)

\'EN ÇOK MATEMATİKTE ZORLANDIM\'



Afyonkarahisar\'da YKS\'den çıkan öğrencilerden bazıları sorulardan memnun olduklarını belirtirken, bazıları ise matematik sorularını cevapsız bıraktıklarını kaydetti. Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde koltuk değnekleri ve arkadaşlarının yardımıyla sınava giren Ahmet Can Dikmen, sınav sonrası yine kendi imkanlarıyla bandajı ayağına sardı. Sınavının çok güzel geçtiğini söyleyen Dikmen, \"Ayağımdaki sargıyı söktüğüm için zorlandım biraz. Ayağımdaki sıkıntıyı daha önceden yetkililere bildirmemiştim. Yapamadığım sorular da var. En çok matematikte zorlandım. Ama yine soruları yaptım\" dedi.