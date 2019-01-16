(Görüntülü) Avusturyalı sanatçının oğlunun cenazesi, ülkesine gönderildi

Antalya\'nın Serik ilçesindeki evinde ölü bulunan Avusturyalı ünlü sanatçı Peter Alexander\'ın oğlu Michael Neumayer\'in (59) cenazesi, ülkesine gönderildi.

İki yıldır arkadaşıyla Serik\'teki Kadriye Mahallesi\'nde oturan, Avusturyalı şovmen ve şarkıcı Peter Alexander\'ın şeker ve epilepsi hastası oğlu Michael Neumayer, geçen Cumartesi günü rahatsızlanınca Serik Devlet Hastanesi\'ne gitti. Buradaki tedavisinin ardından özel hastaneye sevk edilen Neumayer, iddiaya göre, kendi isteğiyle taburcu oldu.

Arkadaşı, pazar günü sabah saatlerinde eve geldiğinde Michael Neumayer\'i odasında hareketsiz yatarken buldu. Arkadaşının haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Neumayer\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Serik Cumhuriyet Savcısı tarafından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Michael Neumayer\'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemi tamamlanan Neumayer\'in cenazesi dün sabaha karşı özel firma aracılığıyla Avusturya\'nın başkenti Viyana\'ya gönderildi.

6 AY ÖNCE VİLLA SATIN ALMIŞ

Evinde ölü bulunan Avusturyalı ünlü sanatçı Peter Alexander\'ın oğlu Michael Neumayer\'ın, Kadriye Mahallesi\'nde 6 ay önce lüks bir villa satın aldığı ve burada yaşamaya başladığı belirtildi. Kendi halinde mütevazi bir yaşam sürdüren Michael Neumayer\'ın yanında kendisine hizmet eden 2 bakıcı ve 1 şoförüyle birlikte villada yaşadığı kaydedildi.

\'BİZLERE KARŞI ÇOK SICAK DAVRANIYORDU\'

Site yöneticisi Kadir Çetin, Michael Neumayer beyin ölüm haberini aldıktan sonra çok üzüldük. Çok iyi bir insandı. Bundan 6 ay kadar önce sitemizde bir villa satın alarak burada yaşamaya başlamıştı. Zaman zaman kendisiyle selamlaşıyorduk. Bizlere karşı çok sıcak davranıyordu. Kendisinin ünlü bir sanatçının oğlu olduğunu hakkında çıkan haberlerden öğrendik. Mekanı cennet olsun dedi.