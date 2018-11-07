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Dünya

(Görüntülü) Avusturya: Kosova ile Sırbistan arasında anlaşma olmadan bölgede istikrar olmaz

Enis Tabak / Priştine, 7 Kasım (DHA) - Sırbistan'daki resmi temasları ardından Kosova'ya gelen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Kosova ile Sırbistan arasında anlaşma olmadan bölgede istikrarın da olmayacağını söyledi

07 Kasım 2018 17:08

Enis Tabak / Priştine, 7 Kasım (DHA) - Sırbistan\'daki resmi temasları ardından Kosova\'ya gelen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Kosova ile Sırbistan arasında anlaşma olmadan bölgede istikrarın da olmayacağını söyledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile bir araya gelen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bölgede barışın hakim olması için elinden geleni yapacağını belirten Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Kosova’yı birçok alanda desteklediklerini belirtti. Vize konusunda bazı ülkelerin endişeli olduğunun altını çizen Kurz,  “AB’nin beklentileri hukuk üstünlüğü alanındadır. En önemli öncelikler arasında Kosova ile Sırbistan diyalogu da yer alıyor. Kosova ordusu konusunda da şüphelerimiz var ve diyalog olmalıdır. Bölgede istikrarsızlığın değil,  istikrarın olmasını bekliyoruz. Toprak değişimi konusunda Avusturya Hükümeti, Kosova ile Sırbistan’dan gelecek her tür anlaşmaya razıdır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Thaçi ise Kosova’nın NATO ve AB üyelik yolunda çalıştığını söyledi ve “Kosova’nın kalkınmasında Avusturya önemli role sahiptir” dedi. Thaçi ayrıca, Kurz’un bu ziyaretinin de bölgenin kalkınmasına bir teşviki teşkil edeceğini vurguladı. (Fotoğraflı)

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