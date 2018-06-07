(Görüntülü) Avustralyalı hastaya, İzmir'de karaciğer nakli

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - AVUSTRALYA\'da yaşayan Leslie Joseph Howard\'a (75), donörü ile birlikte geldiği İzmir\'deki Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde karaciğer nakli yapıldı. Avustralya\'da yaşamını sürdüren, İngiltere uyruklu Leslie Joseph Howard, Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu. Avustralya\'da canlı vericiden ameliyatların yaygın olmaması nedeniyle birkaç ülke gezen ve uygun nakil yapılabilecek yer arayan Howard, şifayı İzmir\'de buldu. Kendisini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin deneyimli organ nakli ekibine emanet eden Leslie Joseph Howard, taburcu edileceği günü bekliyor. Ameliyat ekibinin Doç. Dr. Murat Zeytunlu, Doç. Dr. Ömer Vedat Ünalp ve Prof. Dr. Sezgin Ulukaya\'dan oluştuğunu anlatan Prof. Dr. Zeki Karasu, hastanın daha önce Hindistan ile İtalya\'nın ardından rotasını Türkiye\'ye çevirdiğini ve Ege Üniversitesi Hastanesi\'ni tercih ettiğini söyledi. Avustralya\'da canlı verici ameliyatının pek yapılamadığını kaydeden Karasu, \"Hasta yeğeni olan vericisiyle birlikte hastanemize geldi. Gerekli tetkiklerin ardından çarşamba günü başarılı bir operasyon yapıldı. Sağlık alanında daha önce Suriye, Kuveyt, Irak, Lübnan gibi ülkelerden gelip, karaciğer nakli yapılan hastalarımız olmuştu. Ama batı ülkelerinden hastaların gelip, Türkiye\'yi tercih etmesi pek bilinen birşey değil\" dedi. Türkiye\'nin sağlık hizmetleri açısından çok iyi noktada olduğunu vurgulayan Dr. Karasu, bu alanda farklı açılımların yapıldığı dönemde organ nakillerindeki başarının da yüz güldürdüğünü söyledi. Türkiye\'nin sağlık turizmi açısından önemli potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Karasu, \"Ülkemiz hastane sayısı ve hastanelerin altyapısı açısından çok iyi durumda. Yalnızca doğudaki ülkelerden değil, batıdaki ülkelerden gelen hastalara da hizmet vermiş oluyoruz. Türk doktorları olarak gururlanıyor ve elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz\" diye konuştu. 15 GÜN İÇİNDE TABURCU OLACAK Doç. Dr. Ömer Vedat Ünalp de hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, \"Ege Üniversitesi olarak yüksek deneyime sahibiz. Donörle ilgili tetkiklerimiz 3 gün sürdü. Kendi ülkesinde donörün uyumu için bazı tetkikler yapılmış ama biz de gerekli incelemeyi yaptık. 15 gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz. Bundan sonra hayatına başkasının karaciğerinden bir parçayla devam edecek. Çok daha düzenli bir hayatı olmalı. Gerekli uyarılarımızı yapacağız\" dedi. \'SADECE BURAYA GÜVENDİM\' Leslie Joseph Howard da Türkiye\'de bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, \"Türkiye\'yi bu alanda profesyonel olarak görüyorum. Birçok ülkeyi ziyaret ettim fakat profesyonellik anlamında sadece buraya güvendim. Hindistan, İtalya gibi birçok farklı ülkeye gitmiştim ama burayı beğendim. Şu an burada olmaktan mutluyum ve ekibin gözlerine baktığımda beni anladıklarını ve profesyonel olduklarını görüyorum\" diye konuştu.