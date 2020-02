(Görüntülü) Avukatlar intihar eden meslektaşlarını gözyaşlarıyla uğurladı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, yaşamına son veren avukat Metin C. (53) için adliye önünde tören düzenlendi. Törende, Metin C.\'nin annesi ve meslektaşları gözyaşı döktü. Metin C.\'nin cenazesi, törenin ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.



Karabük\'te geçen Pazartesi gününden itibaren kendisinden haber alınamayan avukat Metin C.\'nin otomobili, annesinin yaşadığı Bürnük köyü mevkisinde patika yoldan traktörü ile geçen bir vatandaş tarafından görüldü. Vatandaşın haber vermesi üzerine gelen jandarma, otomobile yakın bir mesafedeki ağaçta Metin C.\'nin ipe asılı cesedini buldu. Bunalıma girip intihar ettiği üzerinde durulan evli ve 2 çocuk babası Metin C.\'nin cansız bedeni, bugün Ankara Adli Tıp Kurumu\'ndan alınarak görev yaptığı Karabük Adliyesi önüne getirildi. Burada düzenlenen törene Metin C.\'nin ailesi, yakınları, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, hakim ve savcılar, avukatlar ile adliye çalışanları katıldı.



Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen acılı anne Hafize C., \"Sen böyle olacak çocuk muydun\" diyerek oğlunun tabutunun başına geldi. Oğlunun yüzünü görebilmek için tabutun açılmasını isteyen anne yakınları tarafından sakinleştirildi. Hafize C. oğlunun fotoğrafını defalarca öptü. Bu sırada bazı avukatlar ağladı.



Karabük Baro Başkanı avukat Rıdvan Erdoğan, \"Acımız büyüktür, derindir. Metin C. kardeşimiz 1986 yılında Karabük\'te öğretmenlik faaliyetine başlamış. Öğretmenliği yaparken süreç içerisinde hukuk fakültesini de bitirerek 2001 yılından itibaren Karabük Baromuza bağlı olarak avukatlık faaliyetini de yürütmüştür. Şu anda hukuk fakültesi öğrencisi kızı, inanıyoruz ki bir hukukçu olarak babasının mirasına sahip çıkacak, onun yolunda yürümeye devam edecektir.\" dedi.



Yapılan duanın ardından Metin C.\'nin cenazesi, Öğlebeli Mahallesi\'ndeki Merkez Camii\'nde kılınan ikindi namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.