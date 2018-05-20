(Görüntülü) Avrupalı Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Saraybosna'ya akın etti

Gurbet GÖKÇE- Enver ALAS- Özgür Deniz KAYA- Can EROK/SARAYBOSNA (Bosna Hersek),(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği\'nin (UETD) 6\'ncı Olağan Genel Kurulu\'na katılmak üzere Bosan Hersek\'in başkenti Saraybosna\'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın gelişi öncesinde Avrupa\'nın çeştli ülkelerinden Saraybosna\'ya akın eden Türkler, salonun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ellerinde Türk ve Bosna Hersek bayrakları taşıyan kalabalıktakiler, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna\'da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği\'nin 6\'ncı Olağan Genel Kurulu\'na katılıyor. Kongreye katılmak üzere Avrupa\'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan 15 binden fazla Türk de dünden itibaren kente gelmeye başladı. Erdoğan\'ın Saraybosna\'ya gelişi öncesinde Bosna Hersek güvenlik güçleri kentte güvenlik önlemini arttırdı. Kongrenin yapılacağı J.A. Samaranch Olympic Hall-Zetra Spor Salonu çevresinde güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı.



Özel araçları ve otobüslerle Avrupa\'dan gelen Türkler, salona 1 kilometre mesafede oluşturulan güvenlik noktasından araçsız olarak içeriye alınmaya başlandı. Salona kadar, dedektör köpeklerin de kullanıldığı 3 ayrı kontrol noktası oluşturuldu. Avrupalı Türkler, sıkı kontrol ve akredite kartları kontrol edildikten sonra tek tek salona alındı.



COŞKULU BEKLEYİŞ



Salona girmek için saatler öncesinden gelen Türkler, ellerinde Türk ve Bosna Hersek bayrakları taşırken, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı. Salonun çevresinde yeşil alanlara büyük Türk bayrakları asan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saraybosna\'da buluşmanın heyecanını yaşadıkların dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna ziyaretine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Liderlerin basın toplantısının ardından Erdoğan, Kovaçi Mezarlığı\'nda Şehitler Anıtı\'nı ziyaret edip, daha sonra Avrupalı Türkler ile buluşacağı kongreye geçecek.