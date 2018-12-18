(Görüntülü) Avrupa ülkelerinden adana şalvarına yoğun ilgi

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA) ADANA\'da 48 yıldır şalvar diken terzi Mustafa Özdemir (59), son yıllarda Çukurova\'da çekilen dizilerin de etkisiyle geleneksel Adana şalvarına ilginin arttığını belirterek, özellikle Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine şalvar satışı yaptığını söyledi. Tarihi Büyüksaat çevresindeki 15 şalvar üreticisinden biri olan, mesleğinin üçüncü kuşak temsilcisi terzi Mustafa Özdemir, Türkiye genelinde azalan bu mesleğin Adana\'da yaşatıldığını kaydetti. Diktiği şalvarları 30-40 lira arasında sattığını belirten Özdemir, Adana şalvarını diğer şalvarlardan ayıran en büyük özelliğinin geniş ve rahatlığı olduğuna dikkat çekti. ESKİDEN KÖYDE GİYİLİRDİ Adanalıların rahat insanlar olduğuna ve bu nedenle Adana şalvarının şöhretinin, Çukurova\'da çekilen dizilerin de etkisiyle dünyaya yayıldığını aktararak şunları söyledi Adana şalvarı, Atalarımızdan kalma, Adana\'ya özgü geleneksel bir alt giyim kıyafetidir. Giydiğinizde üzerinizde hiçbir şey yokmuş gibi hissedersiniz. Son yıllarda şalvarımıza ilgi arttı. İstanbul, Ankara, İzmir, doğu illerinin yanı sıra yurt dışına da çok gönderim yapmaya başladık. Avrupalı insanlar da şalvarı giydikten sonra rahat ediyorlar. Eskiden sadece köyde giyerlerdi, şimdi şehirlerde ve yurt dışında giyiliyor. Kentimizde çekilen dizilere de şalvarlar gönderdik. Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere gibi ülkelere siparişler gönderiyoruz. Hayat devam ettikçe bu meslek de devam edecektir.