(Görüntülü) Avrupa şampiyonu okçular Samet ile Selin'in hedefi olimpiyat

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE\'yi okçuluk sporunda olimpiyatta temsil eden anne ve babanın kızı Selin Şatır (15) ile Mersin\'de çiftçilik yapan ailenin oğlu Samet Ak (17), geçen yıl seçildikleri okçuluk milli takımında iki ay birlikte antrenman yaparak Avrupa şampiyonluğu kazandı. Gençlik Olimpiyatları\'nda altın madalya hedefleyen Selin ile Samet, \"Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'na katılmak\" dedi. Okçulukta 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları\'nda 5\'incilik elde eden milli takımda yer alan Serdar Şatır ile Sidney\'in ardından, 2004 Atina\'da, 2008 Pekin\'de yarışan kadın milli takımda 3 kez üst üste olimpiyat oyunlarına katılan Zekiye Keskin\'in kızı Selin Şatır ile Mersin\'de çiftçilik yapan ailenin oğlu Samet Ak\'ın yolları, okçuluk milli takımında kesişti. Ailesinin başarısından etkilenerek 6 yıldır okçulukla uğraşan Selin ile evinin yakınındaki tesislerde antrenman yapan sporculara özenerek başladığı okçulukta farklı yaş gruplarında Türkiye şampiyonluğu yaşayan Samet, 1 yıldır ay yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşıyor. SELİN İLE SAMET\'İN BAŞARISI Milli takımla katıldıkları turnuvalardaki başarılı atışlarıyla 4 ay önce Klasik Yay Karışık Kadet Takımı\'nda birlikte antrenmanlara başlayan Selin ile Samet, Yunanistan\'da 26 Haziran\'da düzenlenen Gençler Kadet Avrupa Şampiyonası\'nda finalde Almanya\'yı 6-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Milli takımdaki ilk yıllarında birlikte yaptıkları kısa süreli antrenman sonrası Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanarak, Türk okçuluk sporunda adını duyuran Selin ile Samet, bu başarılarıyla Arjantin\'de 6 Ekim\'de yapılacak 2018 Gençlik Olimpiyatları\'na katılmaya hak kazandı. Her ülkenin en fazla iki sporcuyla katılabildiği gençlik olimpiyatlarında Türkiye\'ye de iki kota hakkı kazandıran Selin ile Samet, hazırlıklarına Antalya 100. Yıl Tesisleri\'nde devam ediyor. Milli takım antrenörlerinin gözetiminde günde iki antrenman yapan milli okçular, olimpiyata katılıp, madalya kazanma hayaliyle hedefe ok atıyor. İLK ŞAMPİYONADA ALTIN MADALYA Okçuluk milli takımında bir yıldır yer aldığını anlatan Samet Ak, \"Takım arkadaşım Selin ile yaklaşık 2 ay kampta antrenman yaptıktan sonra Yunanistan\'daki Avrupa şampiyonasında karışık milli takım kadet kategorisinde altın madalya kazandık. Bu bizim için çok iyi deneyim oldu. İlk yarışmamda bu dereceyi elde edebilmem benim için çok büyük onur. Selin ile uzun yıllar milli takımda forma giyip başarılar elde etmek istiyorum\" dedi. \'HAYALİMİZ OLİMPİYAT MADALYASI\' Gençlik Olimpiyatları\'na takım arkadaşı Samet ile hazırlandığını anlatan Selin Şatir ise \"2 ay sonra gençlik olimpiyatlarına gideceğiz. Orada ikimiz de hem karışık milli takım, hem bireysel altın madalya kazanmak istiyoruz. Avrupa şampiyonasında kazandığımız madalya başarısını gençlik olimpiyatlarına da taşımak istiyoruz. Önümüzde çok yarış var. Beraber gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve sonrasındaki olimpiyatlara katılıp madalya kazanmak en büyük hedefimiz\" dedi.