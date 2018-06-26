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(Görüntülü) AVM'lerin kapalı otoparklarında 'dolu' yoğunluğu

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA)  METEOROLOJİ  Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağmur ve dolu yağışı uyarılarının ardından İstanbullular, araçlarını dolu yağışından korumak için kapalı otoparklara akın etti

26 Haziran 2018 19:26

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA)  METEOROLOJİ  Genel Müdürlüğü\'nün kuvvetli yağmur ve dolu yağışı uyarılarının ardından İstanbullular, araçlarını dolu yağışından korumak için kapalı otoparklara akın etti. Sürücüler, özellikle AVM\'lerin kapalı otoparkları girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. 

Özellikle Bakırköy\'deki bir büyük AVM\'nin otopark girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bu kuyruklar,  D-100 Karayolu\'nu Veliefendi\'den Sahilyolu\'na bağlayan yola da taştı. Sürücüler, içeri girebilmek için uzun süre beklediler. Otoparka girenlerin çoğun \'dolu\'dan kaçtıklarını söyledi. 


 

\"DOLUDAN KAÇTIK\"

Bunlardan Kerim Kutlu, Meteoroloji\'nin uyarısını dikkate aldıklarını belirterek, \"Çocukları alışveriş merkezine bırakacağım. Doludan kaçmak için mümkün olduğunca erken gelmeye çalıştık. Normalde boş olması gerekirken bugün yoğunluk yaşanıyor\" diye konuştu. 

Öte yandan, yapılan uyarılar nedeniyle İstanbul\'da kapalı otoparklar dolup taşarken, bazı AVM\'lerde ise neredeyse yer kalmadı. 

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