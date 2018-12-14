(Görüntülü) AVM'lerde uyuşturucu satışı iddiası: 3 gözaltı

Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL\'da, Alış veriş merkezleri(AVM) ve plazalarda uyuşturucu satışı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, X-RAY cihazının fark edemediği iddia edilen bir ambalajla uyuşturucuyu AVM\'lere soktuklarının tespit edildiği öğrenildi. Şüphelilerle birlikte, satışa hazır halde, özel ambalaj içinde uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği anlaşılan 10 bin lira ele geçirildi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Mobil Park ekipleri, Soğanlık Orta Mahalle D-100 yan yolda uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, Soğanlık Metro İstasyonu yakınında ihbarda eşkâlleri belirtilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 3 şüphelinin olduğu aracı durdurmak istedi. Ancak bu kişiler durmayarak araçlarıyla kaçmaya başladı. Polisle yaşanan kovalamaca sırasında araç kaza yaparak durdu. Şüphelilerden 2\'si yaya olarak kaçmayı başarırken 1 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı. Bir süre sonra kıstırılan diğer 2 kişi de yakalandı. ÇOK SAYIDA SABIKLARI DA VAR Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, beyaz metal renkli klipsli paketler halinde 23 paket satışa hazır uyuşturucu madde, \'Line\' diye tabir edilen toz kokain, çok sayıda cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği anlaşılan10 bin lira ele geçirildi. Kartal Asayiş Büro Amirliği\'ne getirilerek sorgulamaları yapılan şüpheliler; M.G, Y.E.K ve G.G.\'nin, sahte para, otomobil hırsızlığı, cinsel saldırı, tehdit suçlarından sabıkaları oldukları belirlendi. Şüphelilerin, X-RAY cihazlarında fark edilmediği ileri sürülen beyaz metal renkli klipsli paketlere doldurarak içeriye soktukları uyuşturucuyu AVM\'lerde sattıklarının belirlendiği öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri Anadolu Adliyesi\'nde mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi\'ne gönderildi.