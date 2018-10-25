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Spor

(Görüntülü) Avcılar'daki Beşiktaşlılar güven tazeledi

Avcılar?daki Beşiktaşlılar güven tazeledi İhsan DÖRTKARDEŞİSTANBUL, (DHA)- Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği?nin olağanüstü kongresinde başkanlığa yeniden Selçuk Aydoğan seçilirken, kongreye katılan siyah-beyazlı kulübün efsane futbolcularından Ali

25 Ekim 2018 15:45

Avcılar?daki Beşiktaşlılar güven tazeledi İhsan DÖRTKARDEŞİSTANBUL, (DHA)- Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği?nin olağanüstü kongresinde başkanlığa yeniden Selçuk Aydoğan seçilirken, kongreye katılan siyah-beyazlı kulübün efsane futbolcularından Ali Gültiken uzun süre alkışlandı. Barış Manço Kültür Merkezi?nde düzenlenen olağanüstü kongreye siyasi parti temsilcileri ve belediye başkan aday adayları da ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli?nin de katıldığı kongreye aralarında Beşiktaşlı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener?in de bulunduğu çok sayıda isim kutlama mesajı gönderdi. Siyah-beyaz renklerle donatılan salonda en fazla ilgiyi Beşiktaş?ın eski milli futbolcularından Ali Gültiken gördü. Beşiktaş ve camiaya katkı sağlayan isimlere tek tek rozet ve plaketler verilirken, Avcılar Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Selçuk Aydoğan, ?Bütün taraftarlar takımlarını destekler. Ama, Beşiktaş taraftarları takımlarını yönlendirir? dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Kongreden görüntüler - Ali Gültiken\'den detaylar (FOTOĞRAFLI)

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