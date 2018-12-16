(Görüntülü) Avcılar'da trafik kazası: 4 yaralı (Güvenlik kamerası)

Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA-AVCILAR\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, 12.30 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Araçta bulunan 4 yaralıyı itfaiye ekipleri çıkardı, yaralılar ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören İsmail Aslan \"Kazayı gördüm. Yukarıdan geliyordu. Bizde az ilerde çay içiyorduk. Hızlı geliyordu. Refüjdeki direğe vurdu. Bizde koştuk geldik. 2 kadın 2 erkek 4 kişi vardı arabada. Kadınların durumu iyiydi. Birini buraya yatırdık. Bilinci yerindeydi ama birinin durumu kötüydü. Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti\" dedi. KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA Kazanın ardından yaşananlar çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçtan yaralı iki kişi çıkıyor. Çevredekiler kaldırıma oturan yaralıların yardımına gidiyor.