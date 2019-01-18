(Görüntülü) Avcılar'da koku yayılan evdeki bazadan kadın cesedi çıktı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR\'da bir evde baza içinde kadın cesedi bulundu. Merkez Mahallesi\'ndeki Tüloğlu Sokak\'taki 6 numaralı binanın sakinleri, son günlerde hissettikleri ağır kokunun 2\'nci kattaki daireden yayıldığını görünce kapıyı çaldı. Ancak, kimse açmadı. Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen ekipler evi birkaç ay önce kiralayan emlak bürosundaki görevli ile bağlantı kurarak araştırmaya başladı. Savcılığa haber verilmesi ardından içeri giren Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, içeride olağanüstü bir görüntü ile karşılaşmazken araştırma sonucu ağır kokunun bazadan geldiği anlaşıldı. Açılan bazada bir kadının çürümeye başlayan cesedi ile karşılaşıldı. Evde kavga veya boğuşma izleri bulunmazken, olay yeri inceleme ekipleri gelerek evde parmak izi araştırması yaptı. Kadının cesedinde ilk tespitlerde herhangi kesici veya delici silah izine rastlanmadı. Kadının evde öldürüldüğü veya cesedin başka bir yerden buraya getirilerek saklandığı gibi olasılıklar da değerlendirilirken, cesedi çıkarabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verildi. Ekipler elektrikli testere ile bazayı keserek cesedi çıkardı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen kadının cesedi tabut içerisinde çıkartarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin ifadesine başvurulduğu, evi kiralayan kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.