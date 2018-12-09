(Görüntülü) Avcılar'da Afrika Festivali

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA)- Avcılar\'da Afrika kültürünü tanıtmak amacıyla, \'Afrika Konviction Festivali\' düzenlendi. Festival kapsamında düzenlene yürüyüş renkli anlara sahne oldu.



Festival yürüyüşü Marmara Caddesi\'nde başladı. Türkiye\'deki ilk Afrikalı futbol kulübü Konviction\'un adını taşıyan \'Afrika Konviction Festivali\' etkinlikleri kapsamında tamtamları çalan, üzerlerinde yöresel kıyafetleri bulunan Afrikalılar, müzik ile sokakta dans etti. Marmara Caddesi\'nde yürüyenler de dans edenleri ilgiyle izledi. Aralarında Nijerya, Kamerun, Gabon, Senegal gibi ülkelerden gelen dansçıların bulunduğu yürüyüş Avcılar Belediyesi Havuz Meydanı\'na kadar sürdü. Etkinlik kapsamında akşam da Barış Manço Kültür Merkezi\'nde 4 Afrikalı sanatçı konser verdi.