(Görüntülü) Ava gittiği ormanda sırra kadem bastı, yanındaki 3 kişi gözaltına alındı

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Beypazarı ilçesinde, 3 gün önce, çalıştığı işyerinin sahipleriyle birlikte avlanmak için ormana giden Murat Yıldız (45), sırra kadem bastı. Jandarma ve AFAD ekipleri ile komandolardan oluşan 100 kişilik ekip Yıldız\'ı ararken, çelişkili ifade verdiği belirtilen yanındaki 3 kişi gözaltına alındı. Ankara\'da oturan evli ve 3 çocuk babası mobilyacı Murat Yıldız, 23 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde, çalıştığı iş yerinin sahipleri ile birlikte avlanmak için Beypazarı ilçesinin Dereli köyüne geldi. İşverenleri ile ormanlık alanda gezinen Yıldız, iddiaya göre onlardan ayrıldıktan kısa süre sonra Eşme Deresi mevkiinde kayboldu. Cep telefonunu araçta bıraktığı için kendisinden haber alamayan işverenleri, Yıldız\'ın ailesine haber verdi. Aile, köy halkı ile birlikte ormanda Yıldız\'ı aradı, ancak bir sonuca ulaşamadı. Ailenin başvurusu üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de olayın 2\'nci gün sabahın erken saatlerine kadar Yıldız\'ı aradı, ancak herhangi bir ize rastlayamadı. 100 KİŞİLİK ARAMA EKİBİ OLUŞTURULDU Bugün jandarma, AFAD ve komando birliklerinden 100 kişilik bir ekip oluşturuldu. Ekip, sabah saatlerinde Yıldız\'ın bulunması için yeniden çalışma başlattı. Jandarmanın iz takip köpeği Oyuk ve AFAD\'a ait \'drone\'ların kullanıldığı aramalarda, köy çevresindeki 20 kilometrelik alanda tarama yapıldı. Arama çalışmalarında şu ana kadar Yıldız\'a ati bir izi rastlanmazken Doğa Korumu ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü\'ne ait fotokapanların inceleneceği belirtildi. GÖZALTINA ALINDILAR Bu arada, Murat Yıldız ile birlikte ava giden iş yeri sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y. ailenin şikayeti üzerine verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alındı. \'ARKADAŞLARININ VERDİĞİ İFADELER ÇELİŞKİLİ\' ​Eşi Murat Yıldız\'ın Pazar günü av için köye geldiğini belirten Nurcan Yıldız, \"Annemler, saat 12.00 gibi dağa gittiğini söylediler. Yanındaki arkadaşları da saat 13.30\'da onu kaybettiğini söylediler. Ondan sonra hiçbir bilgimiz yok. Arama yapan ekipler, hiçbir ize rastlanmadığını söyledi. Sigara içiyor mesela, \'bir izmarit bile yok\' diyorlar. \'Yanında tüfek vardı\' diyorlar mesela, bulunmak için bir ateş edemez mi? Ya da yanında çakmak var, bir ateş yakar. Arkadaşlarının verdiği ifadeler çelişkili olduğu için biz de onlardan şikayetçi olduk\" dedi. \'ŞÜPHELENDİĞİMİZ TEK OLAY, DEFİNE OLAYI\' Pazar günü saat 13.00\'ten beri Yıldız\'ı aradıklarını ifade eden kayınbiraderi Serdar Demiryılmaz da hala bir iz bulamadıklarını belirterek, \"Ben bu dağların her tarafına girdim. 30 saattir burada geziyorum. Köpeklerle arama yaptık. Ama hiçbir şekilde ulaşamadık. Gelen arkadaşları şurada kaybettik diyor. Ama bir insan 10 dakika içinde buharlaşıp uçamaz. Saat 13.00\'te kayboluyor. O saatten sonra bir bilgi yok. Saat 17.30\'da köye bilgi geliyor ve köylüler 20.30\'a kadar arayıp bulamadığı için jandarmaya haber veriliyor. Biz jandarma ve AFAD ekipleri ili beraber sabah 05.30\'a kadar aradık, ama bulamadık. Arkadaşları gözaltına alındı. Olay öyle bir boyut aldı ki, bizim şüphelendiğimiz tek olay define olayı. Acaba bunlar define aramaya geldi de başlarına bir şey mi geldi diye düşünüyoruz. Kendileri de bir bilgi vermiyor\" dedi.