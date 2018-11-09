(Görüntülü) Austraya'da bir saldırgan polis tarafından vuruldu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Avustralya’nın Melbourne kenti polisi, bir arabayı yakan ve iddialara göre birkaç kişiyi bıçakla yaralayan bir saldırganı vurdu. Kritik durumda olan saldırganın polis kontrolü altında olduğu duyuruldu. Bölge sakinlerinden biri, sokaktan birinin “bıçağı var” diye bağırdığını duyduğunu ve yanan bir arabanın yanındaki bir adamı polislerin sakinleştirmeye çalıştığını söyledi ve hemen peşinden silah sesine benzer bi patlama duyduğunu belirtti. Başka bir görgü tanığı ise, pek çok patlama sesi duyduklarını, bıçaklanmış bir adam ve yanan bir araba gördüğünü söyledi. Bölge polisinin açıklamasında, “Polis yaşanan olaydan haberdar ve halktan bölgeyi ziyaret etmekten kaçınmalarını tavsiye ediyor. Yeni bilgiler edindikçe paylaşacağız” denildi.