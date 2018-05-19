(Görüntülü) Auro Porent ralli yarışmacıları Niğde'de konakladı

Ali KADI NİĞDE,(DHA) Uluslararası bir organizasyonla Fransa\'dan başlayan rota ile Türkiye\'de 44 adet ilden geçtikten sonra Ürdün\'e gidecek olan Auro Porent Rallisi yarışmacıları Niğde\'de de renkli görüntüler sergiledi. 11 ülkeden 110 kişilik bir yarışmacı ile Fransa\'dan yola çıkan yarışmacılar Niğde\'ye de uğrayarak Ömer Halisdemir Meydanı\'nda araç ve çadırlarıyla bir gece konakladılar. Ralliciler için Ömer Halisdemir Meydanında düzenlenen programda Niğdelilerle tanışan ralli yarışmacıları, müzik aletlerini Niğde\'de ihtiyacı olan öğrencilere dağıtılmasını için Niğde Valisi Yılmaz Şimşek\'e verdiler. Rallinin organizasyonunu gerçekleştiren Auro Porent Rallisinin İkinci Başkanı ve Türkiye Koordinatörü Nadir Sirin, gerçekleştirdikleri aktivite ile ilgili bilgiler verdi. Rallinin Fransa\'nın Strazburg kentinden başladığını belirten Nadir Sirin, Ürdün\'ün Amman kentinde biteceğini söyledi. Ralliciler Niğde?de bir gece konakladıktan sonra ilin çeşitli turizm merkezlerini gezerek daha sonra Ürdün\'e doğru yola çıktılar.