(Görüntülü) ATM'de önce sırasını verdi, ardından kapkaç yaptı

Bülent TATOGULLARI- Aslı DURAN/ANTALYA-DHA) ANTALYA\'da bir banka ATM\'si önünde sırasını verdiği Elif K.\'nin, içinde kredi kartı ile 650 lira bulunan çantasını alıp kaçan K.A., Şanlıurfa\'da yakalandı. Olay 8 Kasım günü saat 23.55 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınyaka Kavşağı\'nda meydana geldi. Bir banka ATM\'sinde işlem yapıyor gibi davranan K.A., kendisinden sonra gelen Elif K.\'ye sırasını verip beklemeye başladı. İşlemin bitmesinin ardından ATM\'den ayrılan Elif K.\'nin kolunun altında bulunan ve içinde 650 lira ile kredi kartı ve kimlikler bulunan çantayı çalan K.A., hızla kaçtı. Olay sonrası harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarından şüphelinin, bir pidecide çalışan K.A olduğunu, Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesine kaçtığını belirledi. Operasyon düzenleyen polis, K.A\'yı Siverek\'te yakalayıp gözaltına aldı. Polis tarafından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen K.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. K.A\'nın polise verdiği ifadesinde, \"Sezon bitmişti. Parasız kalmamak için kapkaç yaptım\" dediği ortaya çıktı. ATM önünde sırasını verme anı da güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.