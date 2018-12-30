(Görüntülü) ATM sırasında kavga

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR\'da bulunan bir ATM\'den para çekmek isteyen iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgayı o sırada aracıyla geçmekte olan bir kişi cep telefonuyla çekti. Olay, geçtiğimiz hafta Üsküdar Libadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, akşam saatlerinde ATM\'ye para çekmeye gelen iki kişi arasında sıra tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmayı çalıştı. O sırada oradan geçen bir sürücünün çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.