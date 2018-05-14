(Görüntülü) Atlı cirit müsabakalarına yoğun ilgi

İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Atlı Cirit müsabakaları büyük bir heyecana sahne oldu. Bu yıl 24\'üncüsü düzenlenen Atlı Cirit şenliklerine, Erzurum, Sivas, Uşak ve Kocaeli’nden gelen atlı cirit takımları katıldı. Hasbahçe Cirit Sahası\'nda, Atlı Cirit sporunu tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte ayrıca Macaristanlı sporcular da Atlı okçuluk gösterisi gerçekleştirdi. Erzurum Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü, Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü, Kocaeli Çayırova Anadolu Atlı Cirit Spor Kulübü takımları yapılan müsabakaların ardından karma takımlar oluşturarak Kara Cirit Müsabakası gerçekleştirildi. Toplamda 50 sporcunun mücadele verdiği karşılaşmaların ardından kulüp başkan ve yöneticilerine plaket verilirken sporculara madalya ve kupa takdim edildi. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ekrem Erdem ve Fatma Benli Yalçın da katıldı. “KAĞITHANE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN GELENEKSEL BİR ORGANİZASYON” Etkinliği takip eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, \"Bugün Sadabad Yaz Etkinlerimizin sonuncusunu Hasbahçe’de Atlı Cirit Müsabakaları ile gerçekleştiriyoruz. Bu 24 senedir Kağıthane’de gerçekleştirilen geleneksel bir organizasyon ve Türk tarihi için ayrı bir öneme sahip. Atlı Cirit sporunun Türk tarihinde 5 bin yıllık geçmişi var. Vatandaşlarımız bu etkinlikleri her yıl ilgiyle takip ediyor\" dedi. Türkiye’nin en iyi Atlı Cirit takımlarının etkinliğe katıldığını belirten Başkan Fazlı Kılıç sporcuları da tebrik etti.