T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü) Atlı cirit müsabakalarına yoğun ilgi

İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Atlı Cirit müsabakaları büyük bir heyecana sahne oldu

14 Mayıs 2018 20:22

İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Atlı Cirit müsabakaları büyük bir heyecana sahne oldu. Bu yıl 24\'üncüsü düzenlenen Atlı Cirit şenliklerine, Erzurum, Sivas, Uşak ve Kocaeli’nden gelen atlı cirit takımları katıldı. Hasbahçe Cirit Sahası\'nda, Atlı Cirit sporunu tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte ayrıca Macaristanlı sporcular da Atlı okçuluk gösterisi gerçekleştirdi. Erzurum Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü, Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü, Kocaeli Çayırova Anadolu Atlı Cirit Spor Kulübü takımları yapılan müsabakaların ardından karma takımlar oluşturarak Kara Cirit Müsabakası gerçekleştirildi. Toplamda 50 sporcunun mücadele verdiği karşılaşmaların ardından kulüp başkan ve yöneticilerine plaket verilirken sporculara madalya ve kupa takdim edildi. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ekrem Erdem ve Fatma Benli Yalçın da katıldı. “KAĞITHANE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN GELENEKSEL BİR ORGANİZASYON” Etkinliği takip eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, \"Bugün Sadabad Yaz Etkinlerimizin sonuncusunu Hasbahçe’de Atlı Cirit Müsabakaları ile gerçekleştiriyoruz. Bu 24 senedir Kağıthane’de gerçekleştirilen geleneksel bir organizasyon ve Türk tarihi için ayrı bir öneme sahip. Atlı Cirit sporunun Türk tarihinde 5 bin yıllık geçmişi var. Vatandaşlarımız bu etkinlikleri her yıl ilgiyle takip ediyor\" dedi. Türkiye’nin en iyi Atlı Cirit takımlarının etkinliğe katıldığını belirten Başkan Fazlı Kılıç sporcuları da tebrik etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAĞITHANE BelediyesininSadabad Yaz EtkinlikleriAtlı CiritBuErzurum Sivas UşakKocaelindenHasbahçe Cirit Sahası Atlı CiritMacaristanlıAtlıErzurum Akıncılar Atlı Cirit Spor Kulübü Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü Uşak Akse

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24