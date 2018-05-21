(Görüntülü )Atletizm Süper Ligi kademe yarışları tamamlandı

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) Mersin\'de, Atletizm Süper Ligi 2018 sezonunun ilk kademe yarışmaları tamamlandı. Nevin Yanıt Atletizm Pisti\'nde, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen yarışların ikinci ve son gününde de atletler kıyasıya mücadele etti. Kulüpler bazındaki en önemli organizasyonda, Yasmani Copello, Ramil Guliyev, Yasemin Can, Eda Tuğsuz ve Mizgin Ay gibi başarıları ile adından söz ettiren sporcular da takımları adına yarıştı. Sıcak havaya rağmen performanslarının sınırını zorlayan sporcular, derece için ter döktü. Yarışların sonucunda Erkeklerde Fenerbahçe 147 puanla birinci, ENKA 144 puanla ikinci ve Galatasaray 107 puanla üçüncü oldu. Kadınlarda ise ENKA 149,5 puanla birinci, 136,5 puanla Fenerbahçe ikinci ve 94 puanla Beşiktaş üçüncü oldu