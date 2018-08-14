(Görüntülü) Atletizm Milli Takımı yurda döndü

Anıl UÇAN / İSTANBUL (DHA) - Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda mücadele eden Türkiye Atletizm Milli Takımı yurda döndü.



Turnuvanın düzenlendiği Almanya\'nın başkenti Berlin\'den kalkan uçakla saat 18.45 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı\'na iniş yapan kafile, basın mensupları ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) yetkilileri tarafından karşılandı.



GULİYEV: \"ÇOK MUTLUYUZ\"



200 metrede Avrupa şampiyonluğuna uzanan Ramil Guliyev basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Yarış iyi geçti, istediğimiz gibi oldu. Çok mutluyuz. Madalya aldık, geldik. Yoldan da geldik biraz yorgunuz ama yarın değil öbür gün bizim Süper Lig yarışımız var. Finalde yarışacağız inşallah orada da güzel bir dereceyle finali de bitiririz. Tabii yarış biraz daha sıkı geçmiş olsaydı Avrupa rekorunu kırabilirdim. Ama o heyecanla böyle oldu. Cumhurbaşkanı tebrik etti ilk olarak beni. Direkt telefon açtılar ama herkes çok mutlu oldu. Ben de çok mutluyum, çok iyi geçti. Bursa\'daki Türkiye Şampiyonası için yarın değil öbür gün direkt yarışa geçeceğiz. İnşallah iyi bir şekilde bitireceğiz yarışı\" dedi.



COPELLO: \"ÇOK MUTLUYUM\"



Erkeklerde 400 metre engelli kategorisinde rekorunu 47.81’e indiren ve gümüş madalya kazanan Yasmani Copello Escobar ise, \"Yarış çok iyiydi. Çok mutluyum. Benim takımım bayrak yarışında çok iyi yarıştı. Tebrikler, onlar adına mutluyum\" şeklinde konuştu.