(Görüntülü) Atiker Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.



Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında sahasında Kasımpaşa\'yı konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri\'nde yapılan antrenman, salonda yapılan core ısınma ve kuvvet-ağırlık çalışması ile başladı. Sahada koşu ve 5’e 3 ile devam eden antrenmanda oyuncular 9’a 9 top kapma ve anaerobik koşu çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.



Antrenmana Trabzonspor maçında sakatlanan ve tedavilerine devam edilen Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Jens Jonsson ile Paolo Hurtado katılmazken, Selim Ay takımdan ayrı olarak çalıştı.