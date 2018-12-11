T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü) Atiker Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

11 Aralık 2018 00:12

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında sahasında Kasımpaşa\'yı konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri\'nde yapılan antrenman, salonda yapılan core ısınma ve kuvvet-ağırlık çalışması ile başladı. Sahada koşu ve 5’e 3 ile devam eden antrenmanda oyuncular 9’a 9 top kapma ve anaerobik koşu çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana Trabzonspor maçında sakatlanan ve tedavilerine devam edilen Ferhat Öztorun, Uğur Demirok, Jens Jonsson ile Paolo Hurtado katılmazken, Selim Ay takımdan ayrı olarak çalıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHAAtiker Konyaspor KasımpaşaSpor Toto Süper LigKasımpaşaAtiker KonyasporTeknikAykut KocamanKayacık TesisleriAntrenmana TrabzonsporFerhatUğur Demirok Jens JonssonPaolo HurtadoSelim Ay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24