(Görüntülü) Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) -







Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin yapan Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında deplasmanda konuk olacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.



Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran yeşil beyazlılarda antrenman, U21 Takımı Teknik Sorumlusu Haldun Üstel, Yardımcı Antrenör Çağdaş Çankaya, Atletik Performans Antrenörü Soner Demirel ve Kaleci Antrenörü Yunus Emre Sürmeligöz yönetiminde yapıldı. Antrenmana milli takımlarda bulunan Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore ile MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Selim Ay katılmadı. Koordineli ısınma hareketleri ile başlayan antrenman topla oyun ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.