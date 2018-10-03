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Spor

(Görüntülü) Atiker Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor

03 Ekim 2018 20:12

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında sahasında Beşiktaş\'ı konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 5\'e 2 ile devam etti. Oyuncular daha sonra dönüşümlü olarak çift kale maç ve çabukluk-koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman 1’e 1 ve 2’ye 1 savunma-hücum organizasyon çalışması ve çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavisi süren Ali Turan katılmazken, Petar Filipovic ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

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