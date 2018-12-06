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Spor

(Görüntülü) Atiker Konyaspor yağmur altında çalıştı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak olan Atiker Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

06 Aralık 2018 21:59

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) -



Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor\'a konuk olacak olan Atiker Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Tatlıcak Tesisleri\'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman yoğun yağmur altında gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışması ve 7\'ye 4 ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Fallou Diagne ve Selim Ay ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

 

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