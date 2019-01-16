(Görüntülü) Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Tolga YANIKKONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig\'in 18\'inci haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas ve top kapma çalışması ise devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana Selim Ay ve Paolo Hurtado katılmazken, Uğur Demirok takımdan ayrı olarak çalıştı.