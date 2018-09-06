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Spor

(Görüntülü) Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig?in 5'inci hafta maçında Fenerbahçe?yi konuk edecek Atiker Konyaspor, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

06 Eylül 2018 18:11

Spor Toto Süper Lig?in 5\'inci hafta maçında Fenerbahçe?yi konuk edecek Atiker Konyaspor, sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular katılmazken, Moryke Fofana, Mustapha Yatabare ve Fallou Diagne takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde bir süre koştuktan sonra tesislere geçti. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan 5?e 2 ile devam etti. Antrenman şut ve gol çalışması ile sona erdi.
Teknik heyet ve oyuncular, antrenman öncesi Kayacık Tesisleri\'ne gelen kreş ve anaokulu öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Minik öğrenciler takım kaptanlarından Ali Turan\'ın doğum gününü de kutlayarak teknik direktör Rıza Çalımbay\'a çiçek takdim edildi.

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